Warnung vor Blaualgen in der Mosel

Das Gesundheitsministerium warnt am Freitag dringend vor Cyanobakterien in der Mosel. Diese könnten für Mensch und Tier gesundheitsgefährdend sein.

(str) - An mehreren Stellen wurden Cyanobakterien in der Mosel entdeckt. Das teilt das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Festgestellt wurden die Blaualgen vor allem an Orten mit verlangsamtem Flusslauf.

Die Bakterien seien zwar auch üblicherweise in den Gewässern vorhanden, unter bestimmten Bedingungen würden sie sich aber exzessiv entwickeln und einen blaugrünen Teppich bilden.

Unter diesen Voraussetzungen würden sie dann auch Giftstoffe produzieren, die für Mensch und Tier gesundheitsgefährdend sind.

Das Gesundheitsministerium rät daher dringend vom Baden an Stellen ab, an denen diese Algenteppiche erkennbar sind. Kontakt mit dem Wasser soll dringlichst vermieden werden. Diese Empfehlung gelte sowohl für Menschen wie auch für Tiere.

