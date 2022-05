Die Regierung arbeitet an einer verbesserten nationalen Warnstrategie. Am Montag wird diese getestet.

Warnsystem

Test-Alarm via SMS am Montag

Die Regierung arbeitet an einer verbesserten nationalen Warnstrategie. Am Montag wird diese getestet.

(TJ) - Am Montag ab 12 Uhr wird die Bevölkerung des Landes eine Test-SMS erhalten, mit der die Funktionalität einer breit angelegten Warnstrategie geprüft wird. Die SMS soll folgenden Text beinhalten: „LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU“.

Auch die Sirenen werden um 12 Uhr ertönen. Foto: Pierre Matgé

Zugleich werden – wie an jedem ersten Montag eines Monats – die Warnsirenen landesweit ertönen. Ziel der Aktion ist es, verschiedene Warnkanäle zu testen und auch die Menschen für solche Warnmeldungen zu sensibilisieren. Das Warnsystem zielt darauf ab, die Bevölkerung besser auf Not- und Krisensituationen wie Naturkatastrophen, Industrieunfälle oder Anschläge vorbereiten zu können und damit Schäden zu begrenzen.

Im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung werden die Adressaten gebeten, der Regierung ihr mögliches Feedback an folgende Adresse zu senden: lu-alert@mi.etat.lu.



Nachwehen vom Sommer 2021

Zuletzt hatte es im Rahmen der Naturkatastrophe von Mitte Juli 2021 harsche Kritik an der Warnstrategie gegeben. Damals hatten heftigste Regenfälle für schwere Hochwasser gesorgt, entsprechende Warnungen waren aber erst spät verschickt worden und kamen zum Teil nicht bei den Menschen an. Die Regierung hatte im Nachhall Besserung in Aussicht gestellt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.