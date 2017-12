(str) - Ist die Tram auch wind- und schneefest? Das wird sie am Sonntagmorgen womöglich erst einmal unter Beweis stellen müssen.



Meteolux hat am Samstag eine Unwetterwarnung der Stufe "Orange" für den Zeitraum von Sonntag 8 bis 14 Uhr ausgegeben. Es werden zwischen fünf und sieben Zentimeter Neuschnee im ganzen Land angekündigt. In einer weiteren Alarmmeldung hieß es dann, dass es binnen 12 Stunden bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen könnten.



Die Unwetterfront erreicht das Großherzogtum zum Sonnenaufgang und der meiste Schnee soll am Vormittag fallen. Am Nachmittag soll der Schnee dann in Schneeregen oder Regen übergehen. Erst am Abend sollen die Niederschläge nachlassen.



Doch damit nicht genug: Für den Sonntagnachmittag hat Meteolux zudem Warnstufe Gelb wegen starker Winde ausgegeben. Diese erreichen bis in den späten Abend 65 - 75 km/h.

Am Montag bleibt es regnerisch und in der Nacht zum Dienstag frischt der Wind wieder auf. Ab Mittwoch wird weiterer Schnee und Schneeregen erwartet.