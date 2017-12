(str) - Ist die Tram auch wind- und schneefest? Das wird sie am Sonntagmorgen womöglich erst einmal unter Beweis stellen müssen. Denn es werden binnen zwölf Stunden im ganzen Land bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. Zunächst lag die Prognose noch bei fünf bis sieben Zentimetern.



Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat deswegen für den Zeitraum von Sonntagmorgen 8 Uhr bis Sonntagnachmittag 14 Uhr die zweithöchste Warnstufe Orange ausgegeben.



Aufgrund der Temperaturen im Minusbereich ist dann auch mit spiegelglatten Straßen zu rechnen.

Doch damit nicht genug: Für den Sonntagnachmittag hat Meteolux zudem Warnstufe Gelb wegen starker Winde ausgegeben. Diese erreichen bis in den späten Abend 65 - 75 km/h.



Am Sonntagnachmittag soll der Schnee in Regen übergehen. Am Abend ist Schneeregen möglich.