Warnstufe Orange aktiviert: Maximal 38 Grad bis Mitte der Woche

Die Vorhersagen sind eindeutig: Luxemburg steht eine Hitzewelle bevor. Was bei einigen Sommergefühle auslöst, birgt aber auch gesundheitliche Risiken.

Dem Großherzogtum stehen schweißtreibende Tage bevor. Eine Hitzewelle bahnt sich an. Stiegen die Temperaturen am Donnerstag bereits auf rund 30 Grad Celsius, meldet der nationale Wetterdienst von Freitag an Temperaturen von bis zu 38 Grad. Eine hitzebedingte Alerte Orange wurde daraufhin für Samstag und Sonntag ausgerufen. Auch erhöhte Ozonwerte wurden gemeldet.

Laut den Vorhersagen soll es am Wochenende und darüber hinaus weiter heiß bleiben, die Temperaturen sollen bis zu 38 Grad erreichen ...