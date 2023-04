Auch in Luxemburgs Nachbarbundesländern ist der Warnstreik im Bahnverkehr angelaufen. Im Flugverkehr gibt es ebenfalls Störungen.

Warnstreik auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland gestartet

(dpa/lrs) - „Der Warnstreik ist pünktlich gestartet“, sagte Lars Kreer, Mainzer Geschäftsstellenleiter der EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), am frühen Freitagmorgen nach Streikbeginn. Sowohl im Regional- als auch im Fern- und Güterverkehr sollen in Rheinland-Pfalz laut Kreer keine Züge fahren. Dort seien weit über 50 Stellwerke im Ausstand. Im Saarland sollte der Zugverkehr überwiegend zum Erliegen kommen. Dort seien seit Streikbeginn 30 von 44 Schichten ausgefallen.

Pendler und Bahnreisende müssen sich auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Nach dem Ende des von 3.00 Uhr bis 11.00 Uhr dauernden Warnstreiks soll der Bahnverkehr schrittweise wieder hochgefahren werden. Bis die Züge wieder planmäßig fahren, wird es jedoch Stunden dauern. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind von dem Streik nicht betroffen.

Auch Flugverbindungen betroffen

Auch an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn müssen sich die Passagiere an den nächsten Tagen wieder auf spürbare Behinderungen und Flugausfälle einstellen. Dort hat Verdi für Donnerstag und Freitag die Beschäftigen im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen der drei Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

