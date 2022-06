Am Pfingstmontag wird das nationale Warnsystem erneut getestet. Diesmal wird die SMS nur an einen bestimmten Teil der Bevölkerung versendet.

Monatlicher Test

Warn-SMS wird am Montag an Norden des Landes verschickt

(lm) - Am Pfingstmontag, dem 6. Juni, wird erneut das nationale Warnsystem getestet, wie die Regierung am Freitag mitteilt. Neben der Sirenen werden auch diesen Monat die Warnmeldungen via SMS wieder getestet – mit einem kleinen Unterschied zum letzten Mal: Diesmal geht die Nachricht lediglich an den Teil der Bevölkerung, der sich zum Zeitpunkt des Versands der Nachricht in den betroffenen Gemeinden aufhält.

Wer sich demnach in Ulflingen, Weiswampach, Wintger, Clerf, Park Hosingen, Putscheid, Vianden, Wiltz, Winseler, Kiischpelt, Stauseegemeinde, Bauschleiden, Esch-Sauer oder Goesdorf aufhält, sollte eine Test-Warnung auf sein Handy geschickt bekommen.

Folgende Nachricht erscheint auf dem Bildschirm der Empfänger: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU»

Erster Test war erfolgreich

Um die Funktionalität der verschiedenen Warnkanäle sicherzustellen, werden diese Tests auch weiterhin in regelmäßigen Abständen stattfinden. Der Test vom 2. Mai sei indes erfolgreich gewesen, informiert die Regierung in einer Pressemitteilung weiter. Der Großteil der Luxemburger Einwohner habe die SMS innerhalb einer Stunde bekommen. Verzögerungen seien auf ein technisches Problem eines Mobilfunkanbieters zurückzuführen.

