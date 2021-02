Das Café Kaell war in Warken so etwas wie eine Institution. Nun soll an seinem einstigen Standort ein Neubau enstehen - mitsamt Brasserie.

Exklusiv für Abonnenten

Warken: Würdiger Ersatz für Kultkneipe gesucht

Arlette SCHMIT-THIERING Das Café Kaell war in Warken so etwas wie eine Institution. Nun soll an seinem einstigen Standort ein Neubau enstehen - mit Brasserie im Erdgeschoss. Dafür setzt sich die Gemeinde ein.

Das Café Kaell in Warken war jahrzehntelang der Begegnungsort für die Warkener Bürger schlechthin. Hier traf man sich zum Plausch und zum Kegelspiel, hier wurden viele Feste gefeiert und Versammlungen abgehalten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Gemeinde Ettelbrück nach der Schließung des Café Kaell die Initiative ergriff, um diesen sozialen Mittelpunkt zu erhalten. Der Schöffenrat kontaktierte die Bauherren des neuen Wohnungsbauprojektes, das anstelle des inzwischen abgerissenen Café Kaell realisiert wird, und sicherte sich einen Teil des Erdgeschosses, um dort eine Brasserie einzurichten ...