„Wantermaart“ öffnet wieder am Dienstag

David THINNES Nach dem Brand am Sonntag hat die Kriminalpolizei den Platz wieder freigegeben. Aber die Aufräumarbeiten laufen noch.

Der Riesenschneemann beim Eingang des „Wantermaart“ auf der hauptstädtischen Place de la Constitution trägt nicht nur einen roten Schal, sondern derzeit auch ein rot-weißes Polizeibändchen. Wegen des Brandes am Sonntag bleibt der Weihnachtsmarkt bei der Gëlle Fra auch am Montag noch geschlossen, wird am Dienstag aber wieder öffnen, wie Lydie Polfer am Montagnachmittag im Gemeinderat mitteilt.



Am Montagmorgen war die Kriminalpolizei wegen der Spurensuche auf dem Weihnachtsmarkt zugegen. Die Untersuchungen sind abgeschlossen und der Standort ist wieder freigegeben. „Es handelt sich nicht um Brandstiftung, sondern um ein technisches Problem“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP).

Am Nachmittag waren die Aufräumarbeiten am Laufen. Beim Nachbarstand von Jean La Gaufre, dessen Stand komplett zerstört wurde, wurden am frühen Nachmittag die Spuren des Feuers beseitigt. Außerdem sind Versicherungsvertreter vor Ort.

Charel Hary, Präsident der Fédération nationale des commerçants forains, wusste am Montag auf LW-Nachfrage noch nicht, wie es weitergeht: „Solch eine Situation hatten wir noch nie. Jetzt muss erst mal alles weggeräumt werden.“

Lydie Polfer sagt ebenfalls, dass versucht wird, dem Besitzer von einem der beiden Stände zu helfen, damit er trotzdem weiter auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein kann.

Die anderen Weihnachtsmärkte der Hauptstadt sind weiterhin wie gehabt geöffnet.

