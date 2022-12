In der Nacht gerieten Stände des Weihnachtsmarkts rund um die Gëlle Fra in Brand. Der Markt bleibt am Sonntag geschlossen.

Weihnachtsmarkt in Luxemburg

„Wantermaart“ bei Gëlle Fra bleibt nach Brand geschlossen

(lm) - In einigen Ständen des Weihnachtsmarkts rund um die Gëlle Fra war in der Nacht von Samstag auf Sonntag Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des CGDIS entfachte der Brand gegen 1.30 Uhr. Es sei niemand verletzt worden.

Wie die Stadt Luxemburg in den sozialen Netzwerken informiert, bleibt der betroffene Teil des „Wantermaart“ jedoch am Sonntag vorerst geschlossen. Alle anderen Weihnachtsmärkte könnten zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden.

