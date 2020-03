Obdachlose werden im sogenannten Foyer de jour der Wanteraktioun weiter bis zum 31. März mit Essen versorgt.

Wanteraktioun: Weiterhin Mittagessen für Obdachlose

Sandra SCHMIT Auch wenn wegen der Corona-Pandemie Restaurants in Luxemburg bis auf Weiteres geschlossen bleiben, werden Obdachlose im sogenannten Foyer de jour der Wanteraktioun weiter bis zum 31. März mit Essen versorgt.

Wegen der Corona-Pandemie muss in Luxemburg zu drastischen Maßnahmen gegriffen werden: Bars, Diskotheken aber auch Restaurants bleiben bis auf Weiteres geschlossen, wie die Regierung am Sonntagabend mitteilte. Für die Verantwortlichen der Wanteraktioun (WAK) hieß das zunächst einmal Ungewissheit, denn schließlich werden im sogenannten Foyer de jour am Dernier Sol in Bonneweg jeden Tag mehr als 100 Obdachlose mit einer Mahlzeit versorgt.

um weitere Bilder zu sehen. An der Essensausgabe in dem Gebäude am Dernier Sol in Bonnevoie werden künftig nur noch Lunchpakete ausgegeben. Foto: Chris Karaba Kurz vor dem Start der WAK Anfang Dezember standen die Bänke noch nah beieinander, jetzt wurden Tische entfernt, damit mehr Platz dazwischen ist. Foto: Chris Karaba In der Regel essen an einem Wochentag durchschnittlich 130 Personen im Foyer de jour zu Mittag - am Wochenende sogar mehr. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Zahl nun auf 80 beschränkt. Foto: Chris Karaba

Und das werden sie auch weiterhin. Wie das Familienministerium am Montagmorgen auf Nachfrage hin mitteilt, soll die WAK wie geplant bis zum 31. März geöffnet bleiben. Nachdem bereits am Freitag einige Änderungen vorgenommen wurden, wird auch in Puncto Essensverteilung umgedacht. "Wir werden nun wahrscheinlich ab Dienstag Lunchpakete verteilen. Das geht dann schneller und das Essen kann mitgenommen werden. Wenn jemand ein anderes Problem hat, kümmern wir uns natürlich darum", erklärt Roger Faber, Direktor der Vereinigung Inter-Actions.

Wanteraktioun: Strengere Sicherheitsvorkehrungen für Obdachlose Die neuen Maßnahmen der Regierung bezüglich des Corona-Virus treffen auch das Sozialwesen. Im Foyer du jour der Wanteraktioun dürfen zeitgleich nur noch 80 Obdachlose sein.

In der Regel können Obdachlose sich im Foyer de jour ausruhen, fernsehen oder sich bei einem Gesellschaftsspiel zusammensetzen. Außerdem werden sie dort medizinisch betreut. Roger Faber hofft, dass diese Maßnahme bei den Nutzern auf Verständnis stoßen wird, denn: "Wir merken, dass viele nicht gut über die Lage informiert sind. Die wenigsten dürften beispielsweise mitbekommen haben, was Premierminister Xavier Bettel am Sonntag auf der Pressekonferenz mitgeteilt hat." Am 31. März wird die WAK dann - wie geplant - zu Ende sein.