Die sogenannte Wanteraktioun wird in diesem Jahr länger als ursprünglich geplant laufen - wenn auch etwas anders als gewohnt.

Wanteraktioun wegen Corona-Pandemie verlängert

Länger als gedacht, werden Obdachlose durch die diesjährige Wanteraktioun (WAK) ein Dach über dem Kopf haben. Denn die Aktion, die üblicherweise während vier Monaten in der kalten Jahreszeit läuft, wird voraussichtlich einen Monat länger gehen – also bis Ende April. Bisher können Menschen ohne festen Wohnsitz tagsüber in dem sogenannten Foyer de jour im hauptstädtischen Viertel Bonneweg zu Mittag essen, am Abend stehen ihnen dann die Türen des Foyer de nuit in Findel offen.

“Derzeit klärt das Ministerium, wie genau das ablaufen wird und wie man sich organisieren muss. Es ist geplant, dass die Obdachlosen sich den ganzen Tag in der Unterkunft in Findel aufhalten können“, erklärt Stéphanie Goerens, Pressesprecherin des Ministeriums für Familie und Integration. Sobald alles geklärt sei, wird die Öffentlichkeit über das weitere Prozedere informiert.

Bereits zum 19. Mal organisiert das Familienministerium in diesem Jahr gemeinsam mit der Caritas, dem Luxemburger Roten Kreuz und dem Verein Inter-Actions vom 1. Dezember bis üblicherweise zum 31. März die Wanteraktioun (WAK), um Menschen ohne festen Wohnsitz durch die kalte Jahreszeit zu helfen. Im Foyer de jour am Dernier Sol in Bonneweg bekommen Obdachlose mittags eine warme Mahlzeit, im Foyer de nuit in Findel in der Rue de Neudorf können sie dann zu Abend essen und bekommen dort auch ein Frühstück. Ein kostenloser Shuttle fährt jeden Tag zwischen den beiden Unterkünften hin und her.

Geplant ist, dass Menschen ohne festen Wohnsitz in dem Gebäude an der Rue de Neudorf in Findel nicht mehr nur die Nacht, sondern auch den Tag verbringen. Das Ziel dabei: Auch auf der Straße lebende Menschen sollen sich wegen der Corona-Pandemie länger an einem Ort aufhalten können.

