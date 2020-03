Die neuen Maßnahmen der Regierung bezüglich des Corona-Virus treffen auch das Sozialwesen. Im Foyer du jour der Wanteraktioun dürfen zeitgleich nur noch 80 Obdachlose sein.

Lokales 5 3 Min.

Wanteraktioun: Strengere Sicherheitsvorkehrungen für Obdachlose

Rosa CLEMENTE Die neuen Maßnahmen der Regierung bezüglich des Corona-Virus treffen auch das Sozialwesen. Im Foyer du jour der Wanteraktioun dürfen zeitgleich nur noch 80 Obdachlose sein.

Die neuen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus betreffen alle Sektoren des Landes. Und auch im Sozialwesen bringt das einige Änderungen mit sich. Betroffen ist unter anderem davon die Wanteraktioun (WAK), die voraussichtlich noch bis zum 31. März stattfindet, und täglich obdachlosen Menschen ein vorübergehendes Dach über den Kopf bietet.

Wanteraktioun droht Kündigung des Mietvertrags Rund 600 Obdachlose wurden alleine im Dezember im sogenannten Foyer de jour der Wanteraktioun (WAK) mit Essen versorgt. Nun droht die Kündigung des Mietvertrages.

Laut WAK-Koordinator, Kevin Oestereicher, dürfen seit Freitag im Foyer du jour am Dernier Sol in Bonneweg gleichzeitig nur noch 80 Obdachlose versammelt sein. Dazu kommen noch fast 20 Mitarbeiter der WAK. In normalen Zeiten ist die Kapazität der Tageseinrichtung des WAK weitaus höher.

"Nur so können wir garantieren, dass die Anzahl der Menschen im geschlossenen Raum unter 100 bleibt. Die Entscheidung, die Leute an der Tür zu zählen, haben wir heute Morgen getroffen. Die neuen Maßnahmen haben uns etwas aus der Bahn geworfen. Über das Wochenende werden wir unsere Maßnahmen überarbeiten und natürlich auch, je nach Info der Regierung, anpassen", erklärt Kevin Oestereicher.

Kontrollen an der Tür

Bereits seit mehr als zwei Wochen würden die Betreuer des Foyer du jour von den Gästen verlangen, dass sie sich an der Tür zunächst die Hände desinfizieren. "Nur so wird ihnen dann der Eintritt gewährleistet. Wer seine Hände nicht mit den entsprechenden Gelen desinfizieren möchte, darf schlicht und einfach nicht rein. Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen streng eingehalten werden", so Oestreicher.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Es gibt im Gebäude in Findel mehrere getrennte Schlafräume. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Es gibt im Gebäude in Findel mehrere getrennte Schlafräume. Foto: Lex Kleren Das neue Gebäude des Foyer de nuit der Wanteraktioun wurde erst im Dezember eröffnet. Foto: Lex Kleren Um hineinzugelangen, müssen die Obdachlosen sich zunächst am Accueil melden. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren

Neben dem Hygiene-Vorschriften werden die Obdachlosen aber auch täglich nach eventuellen Symptomen befragt. Einmal in der Woche ist ein Arzt im Foyer, zweimal in der Woche sind Krankenpfleger vor Ort, um die sozialschwachen Menschen zu medizinisch betreuen.

Getrennt schlafe

Im Foyer de nuit finden die Obdachlosen täglich einen Platz zum Schlafen. Die Kapazitäten der Einrichtung in Findel liegt bei rund 250 Betten. Im Schnitt würden dort täglich jedoch nur circa 150 Menschen die Nacht verbringen, meint Kevin Oestreicher. "Die Umstellung ist seit gestern nicht sehr groß, denn die Obdachlosen liegen sowieso in getrennten Schlafräumen. Weil die maximale Kapazität derzeit nicht ausgeschöpft ist, waren noch einige Räume zur Verfügung. Diese werden nun ebenfall genutzt, sodass eine noch größere Trennung der Schlafgäste besteht und weniger Gäste in einem Raum zusammen schlafen", erklärt Kevin Oestreicher.

Wanteraktioun droht Kündigung des Mietvertrags Rund 600 Obdachlose wurden alleine im Dezember im sogenannten Foyer de jour der Wanteraktioun (WAK) mit Essen versorgt. Nun droht die Kündigung des Mietvertrages.

Seit drei Wochen würden die Personen, die den Betreuern noch nicht bekannt sind, neben den möglichen Symptomen auch nach ihrer Herkunft gefragt werden. "Um zu wissen, ob sie aus einem Risikogebiet kommen", präzisiert der WAK-Koordinator und fügt hinzu: "Wir haben auch Thermometer vor Ort, um, wenn nötig, die Temperatur der Betroffenen zu messen. In Ernstfällen würden wir dann aber natürlich sofort die zuständigen Gesundheitsbehörden kontaktieren." Dies sei allerdings noch in keinem Fall nötig gewesen, versichert Kevin Oestreicher.

Außerdem würden die Sozialarbeiter, Pädagogen und Betreuer gestärkt auf eine Sensibilisierung der sozial schwachen Menschen setzen. "Sowohl die Streetworker auf der Straße als auch wir in den Einrichtungen klären die Obdachlosen über die Symptome, Sicherheitsvorkehrungen und zuständigen Diensten auf. Wie wir bislang feststellen konnten, ist die Lage in den Foyers noch relativ ruhig. Panik gibt es keine.", schlussfolgert Oestreicher und unterstreicht dabei, dass sich die genannten Zustände in den kommenden Tagen natürlich noch ändern könnten.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagabend, bei der Familienministerin Corinne Cahen, Mobilitätsminister François Bausch und Gesundheitsministerin Paulette Lenert zusammen kamen, wurde das Thema der Obdachlosen noch einmal aufgegriffen. Ministerin Corinne Cahen bestätigte, dass die Sicherheits- und Hygienevorkehrungen in der WAK strengstens befolgt werden. Zudem fügte sie hinzu, dass derzeit zusätzliche Putzkräfte an diesen Orten eingesetzt werden.