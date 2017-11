(LV) - Während die meisten Menschen in Luxemburg sich im Winter abends in ihr trautes Heim zurückziehen und die Wärme genießen, suchen Obdachlose nach einem warmen Platz, um den Tag und die Nacht zu verbringen. Würden sie die eiskalten Nächte unter freiem Himmel schlafen, wäre das Risiko groß zu erfrieren.



Seit 2001 bietet die „Wanteraktioun“ alljährlich Obdachlosen, jeweils vom 1. Dezember bis zum 31. März, Schlafmöglichkeiten und warme Mahlzeiten an. Das Projekt wird vom Familien- und Integrationsministerium geleitet und vom Roten Kreuz, der Caritas und „Inter-Actions“ koordiniert.



Die beiden Unterkünfte der „Wanteraktioun“ sind beliebt, die Nachfrage ist groß. Im vergangenen Jahr besuchten durchschnittlich 173 Menschen täglich die Tagesstätte in Bonneweg und 117 übernachteten in der Schlafstätte in Findel.



Jeder Obdachlose kann im "Foyer de jour" zwischen 12 Uhr mittags und 14.30 Uhr eine warme Mahlzeit erhalten.

Foto: Guy Jallay

Tag und Nacht Zuflucht finden



In Findel stehen rund 200 Betten bereit, um Bedürftigen zwischen 19 Uhr abends und 9 Uhr morgens einen Schlafplatz anzubieten. Um dort zu nächtigen, sollten sie sich während des Tages im „Foyer de jour“ in Bonneweg unter der Adresse 22, Dernier Sol anmelden.



Dort führen die Sozialarbeiter eine Liste mit den Anfragen der Obdachlosen, die im „Foyer de nuit“ schlafen wollen und geben sie dann abends an ihre Kollegen in Findel weiter.



Bis zu 200 Personen können in Findel nächtigen. Das "Foyer de nuit" ist von 19 Uhr abends bis 9 Uhr morgens geöffnet.

Foto: Guy Jallay

Der „Centre d'accueil“ in Bonneweg ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Nach 17 Uhr werden die Personen, die sich eingeschrieben haben, dann kostenlos mit einem Bus in die Schlafstätte gebracht.

Patrick Salvi, Sozialdirektor des Roten Kreuz, erklärt: „Die Rolle des „Foyer du jour“ ist es, die Obdachlosen vor der Kälte zu schützen und sie bei uns zu behalten, bis sie abends zum Schlafen in Findel gehen können.“



Das Fernsehzimmer ist das beliebteste Zimmer in Bonneweg. Dort können sich die Obdachlosen ausruhen und aufwärmen.

Foto: Guy Jallay

In der Einrichtung können sie essen und trinken, lesen, fernsehen oder Gesellschaftsspiele mit Freunden und den freiweilligen Helfern spielen.



Außerdem kommt zweimal pro Woche eine Krankenschwester oder ein Arzt, um die Obdachlosen medizinisch zu versorgen und ihnen bei Bedarf Medikamente zu geben.



Die Obdachlosen können auch medizinisch versorgt werden im "Foyer du jour". Im Arztzimmer steht alles bereit für die Erstversorgung.

Foto: Guy Jallay

Sich wohl und sicher fühlen



Sandy Neu, Sozialarbeiterin und Koordinatorin der Tagesstätte in Bonneweg, erklärt: „Uns ist es wichtig, dass die Menschen sich hier wohl und sicher fühlen, denn das Leben auf der Straße ist voller Risiken“.



Darüber hinaus sagt Sandy Neu, dass manche Menschen auch nach sozialer Begleitung fragen. Dann helfen die Koordinatorin und ihre Kollegin Jennifer Sowah den Obdachlosen bei administrativen Prozeduren und leiten sie bei Bedarf an die verantwortlichen Behörden – zum Beispiel an die ADEM oder die „Wunnéngshëllef“ weiter.



Das Projekt "Wanteraktioun" wird von Sozialarbeitern der Caritas, dem Roten Kreuz und "Inter-Actions" koordiniert. Zusätzlich wird das Team durch 60 Freiwillige unterstützt.

Foto: Guy Jallay

Patrick Salvi betont, wie wichtig es ist, den Obdachlosen mit einem Lächeln und Freundlichkeit zu begegnen. Viele bräuchten vor allem jemanden, der ihnen zuhört. „Wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind“, so der Verantwortliche für die Sozialdienste des Roten Kreuzes.