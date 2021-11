Die Wetterbedingungen haben das Familienministerium und ihre Partner zu diesem Schritt bewegt.

Am 23. November

Wanteraktioun öffnet bereits früher

David THINNES Die Wetterbedingungen haben das Familienministerium und ihre Partner zu diesem Schritt bewegt.

Normalerweise finden Obdachlose und bedürftige Personen von Anfang Dezember an Unterschlupf in der Wanteraktioun in Findel. Das Familienministerium hat aber nun mit seinen Partnern in der „Dräieck asbl“, Caritas, Inter-Actions und Rotes Kreuz, entschieden, die Wanteraktioun bereits vom Dienstag, 23. November an zu öffnen. Dies teilte das Familienministerium am Freitagabend mit.

Erste Obdachlose in der „Wanteraktioun“ geimpft 63 Obdachlose wurden am Dienstag und am Mittwoch mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson geimpft, von dem nur eine Dosis nötig ist.

Das Nachtlager steht den bedürftigen Menschen von Dienstag 19.15 Uhr an zur Verfügung. Das Foyer du jour ist dann ab dem 24. November (12 Uhr) geöffnet.

