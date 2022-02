250 Schlafplätze stehen in Findel zur Verfügung. Bisher war die Struktur für Obdachlose nur zur Hälfte belegt.

Auch bei kalten Temperaturen

Wanteraktioun bietet ausreichend Platz

(SH) - In den vergangenen Nächten lagen die Mindesttemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, sind das alles andere als einfache Bedingungen. Draußen frieren muss jedoch niemand, denn die Wanteraktioun bietet obdachlosen Menschen in Findel einen warmen Schlafplatz an.

Platzmangel gab es bei der Wanteraktioun in dieser Saison bisher nicht. Das geht aus der Antwort von Familienministerin Corinne Cahen (DP) auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Myriam Cecchetti (Déi Lénk) hervor. So gebe es im Gebäude A, das dem regulären Betrieb dient, Schlafräume für Frauen, Männer und Familien. Hinzu kommen sanitäre Anlagen und ein Essraum. Insgesamt können hier bis zu 250 Personen unterkommen. Die Durchschnittsbelegung lag bisher jedoch bei lediglich 113 Personen pro Nacht. Zwischen dem 23. November, jenem Tag, an dem die Wanteraktioun ihre Türen öffnete, und dem 23. Dezember, waren im Schnitt 40,14 Prozent der Betten belegt, zwischen dem 23. Dezember und dem 23. Januar waren es 50,53 Prozent.

Die Wanteraktioun läuft in der Regel von Anfang Dezember bis Ende März. Foto: Anouk Antony





Auch der Pandemie wird in Findel Rechnung getragen. So wird das Gebäude B, das über insgesamt 36 Schlafplätze verfügt, derzeit als Isolationszentrum für Covid-positive Menschen genutzt.



Die Wanteraktioun steht Bedürftigen im Prinzip jeweils vom 1. Dezember bis zum 31. März zur Verfügung. Aufgrund der kalten Temperaturen hatte die Infrastruktur ihre Türen in diesem Jahr aber bereits eine Woche früher geöffnet.

