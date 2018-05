Wenn am Wochenende zur 51. Marche internationale die Welt erneut zu Gast in Diekirch ist, so hat Marc Muller sein Ziel schon erreicht. Als Mitorganisator und Vorsitzender des Weltwanderverbands IML kenne er nichts Schöneres, als die Völker auf Wanderpfaden zusammenzuführen.

Lokales 3 Min.

Wanderschuhe braucht die Welt

John LAMBERTY Wenn am Wochenende zur 51. Marche internationale die Welt erneut zu Gast in Diekirch ist, so hat Marc Muller sein Ziel schon erreicht. Als Mitorganisator und Vorsitzender des Weltwanderverbands IML kenne er nichts Schöneres, als die Völker auf Wanderpfaden zusammenzuführen.

Dreht sich bei ihm zurzeit auch alles um die anstehende Marche internationale de Diekirch, so kann Marc Muller die Wanderschuhe dieser Tage doch getrost im Schrank verstauen. Gefühlte Kilometer hat er in den vergangenen Wochen höchstens auf dem Weg zum PC im heimischen Büro zurückgelegt und auch am Wochenende, wenn die Wanderwelt erneut zu Gast in Diekirch sein wird, ist für ihn an einen zünftigen Ausflug in die Natur nicht zu denken. „Abgesehen davon, dass das mit den ganz großen Wandertouren nach einem Unfall vor einigen Jahren leider vorbei ist, bin ich schon 1976 als frischgebackener Soldat zum ersten und letzten Mal beim Marsch in Diekirch mitgewandert“, lacht Marc Muller ...