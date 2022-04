Zwei neue Events an der Luxemburger Mosel lockten 2021 viele Gäste an: Die Weinwanderung „Wine Lights Enjoy“ und die Kino-Wochenenden.

Luxemburger Mosel

Wandern und Open-Air-Kino besonders beliebt

Volker BINGENHEIMER Zwei neue Events an der Luxemburger Mosel lockten 2021 viele Gäste an: Die Weinwanderung „Wine Lights Enjoy“ und die Kino-Wochenenden.

Trotz der Coronaeinschränkungen blickt der regionale Tourismusverband (ORT) Luxemburger Mosel auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neu im Veranstaltungskalender war die Weinwanderung „Wine Lights Enjoy“ im Dezember. Die winterliche Wanderung in Kombination mit einer Wein- und Sektprobe kam dank einer erfolgreichen Organisation gut beim Publikum an, sagte ORT-Präsident Gilles Estgen bei der Generalversammlung am Donnerstag. Das Angebot ergänzt die traditionellen Events „Wine Taste Enjoy“ und „Wine Cheese Enjoy“, die Gäste aus einem weiteren Umkreis an die Luxemburger Mosel locken sollen.

Wein genießen, Architektur bestaunen Ab dem Sommer soll ein neuartiges Angebot Touristen an die Mosel locken. Es verbindet hochwertigen Wein und herausragende Architektur der Weingüter, und das entlang von 300 Flusskilometern.

Während die Innenveranstaltungen wegen Corona unter Einbußen litten, liefen die Aktivitäten im Freien gut. Besonders beliebt waren die Traumschleifen Ahn, Manternach und Schengen mit 21.500 Wanderern im vergangenen Jahr. Gut angenommen wurde auch eine zweite Neuerung: das Freiluft-Kino „Sunset Cinema“ in Stadtbredimus, Ehnen und Grevenmacher.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.