Waldbredimus: Neuer Schöffenrat will Fusion voranbringen

Volker BINGENHEIMER Das Bildungshaus und die Fusionsgespräche mit Bous - das sind die Prioritäten der Mannschaft von Bürgermeister Wolter. Der Schöffenrat von Waldbredimus wurde am Dienstag vereidigt.

Nach turbulenten Zeiten hat die Gemeinde Waldbredimus einen neuen Schöffenrat. Gestern wurden der neue Bürgermeister Thomas Wolter und die Schöffen Jean-Claude Ruppert und Martin Bohler im Innenministerium vereidigt. Sie treten die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Louis Oberhag an, der keine Mehrheit im Gemeinderat mehr hinter sich hatte.

3 Bürgermeister Thomas Wolter Foto: Anouk Antony

um weitere Bilder zu sehen. Bürgermeister Thomas Wolter Foto: Anouk Antony Schöffe Martin Bohler Schöffe Jean-Claude Ruppert

Viel vorgenommen

Wolter, Ruppert und Bohler besitzen langjährige Erfahrung in der Gemeindepolitik und hatten alle schon einmal das Amt des Schöffen inne. Für die verbleibende Zeit bis zu den Gemeindewahlen im Juni 2023 haben sie sich drei große Punkte vorgenommen. Zum einen wollen sie die begonnenen Fusionsgespräche mit der Nachbargemeinde Bous vorantreiben. „Es soll neuer Elan in die Gespräche kommen“, erklärte Bürgermeister Wolter auf LW-Anfrage. Bei den Bauvorhaben genießt die Erweiterung des Schulgebäudes höchste Priorität. Grundschule und Maison relais in der Rue principale in Trintingen sollen zu einem Bildungshaus umgebaut werden. Für die Arbeiten will die Gemeinde in diesem Jahr 2,2 Millionen Euro ausgeben.

Der dritte Punkt betrifft die Kommunikation mit dem Bürger. „Dies liegt uns ganz besonders am Herzen. Wir wollen die Einwohner regelmäßig auf dem Laufenden halten, zum Beispiel mit Veröffentlichungen im Internet und den sozialen Medien“, sagt Thomas Wolter.

Ersatz für zwei Ratsmitglieder

Darüber hinaus hat der neue Schöffenrat die Aufgabe, zusammen mit dem Innenministerium die Komplementarwahlen zu organisieren. Da die zwei Schöffen Trine Guldager und Jean-Paul Thiltges auch ihr Gemeinderatsmandat abgegeben haben, müssen zwei Ratsmitglieder nachgewählt werden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Bürgermeister Wolter geht davon aus, dass die Wahl im November stattfindet.

