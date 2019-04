Mehrere Personen mussten am Montag nach einem Waldbrand in Vianden evakuiert werden. Das Feuer brach unterhalb der Bergstation der Seilbahn aus. Der Brand ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.

Waldbrand in Vianden: 70 Einsatzkräfte und mehrere Evakuierungen

Zu einem Waldbrand kam es am Montagnachmittag in Vianden unterhalb der Bergstation der Seilbahn. Wie CGO-Koordinator Christopher Schuh mitteilt, ging um kurz nach 16 Uhr der erste Notruf ein.



Es rückten mehreren Feuerwehren aus. Doch schnell habe sich der Einsatz in dem unwegsamen Gelände als schwierig erwiesen, so Schuh. Es wurde Verstärkung angefordert. Ingesamt 70 Feuerwehrleute inklusive einer Spezialeinheit, die unter anderem mit Hilfe einer Drohne das Gebiet absucht, sind im Einsatz.

Evakuierungen rund um den Brand



Als das Feuer ausbrach, war die Seilbahn in Betrieb und gut besucht. Die Feuerwehr nahm Kontakt mit den Seilbahnbetreibern auf und die Personen konnten evakuiert werden. Die Bergstation und die Seilbahn wurden geschlossen.



Das gilt auch für eine Gruppe Wanderer, die im Wald unterwegs war. Sie setze einen Notruf ab und konnte gerettet werden. Laut Schuh wurde niemand verletzt.

Löscharbeiten dauern an



Seit 17.30 Uhr ist das Feuer unter Kontrolle, die Feuerwehr geht aber davon aus, dass die Löscharbeiten bis in den späten Abend andauern können.



Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar.







Waldbrand in Vianden. Foto: Armand WAGNER





