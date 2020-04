In einem Waldstück in Brouch brach am Dienstagmittag ein Feuer aus.

Waldbrand in Brouch: Feuerwehr im Einsatz

(rc) - In Brouch kam es zur Mittagstunde zu einem Brand in einem Waldstück. Im Einsatz waren die Rettungskräfte aus Boewingen, Kehlen, Mersch, Tüntingen und Useldingen.

Wie die Zentrale des Corps grand-ducale d'incendie et de secours auf LW-Nachfrage erklärte, waren circa 50 Quadratmeter Waldfläche von dem Brand betroffen. Die Feuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

