(hbb/TJ) - Jorge do Vale aus Capellen ist tot. Er wurde Opfer der verheerenden Waldbrände in Portugal. Die Nachricht schlug in Capellen ein wie eine Bombe. Der 51-jährige war als Restaurantbesitzer und enger Supporter des Fußballvereins aus Steinfort wohlbekannt und beliebt.

Do Vale war nur einen Tag zuvor mit seinem Cousin Carlos Santos nach Portugal gereist, weil er dort einen Notartermin hatte. Er hielt sich in Queirã, einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Viseu auf, als er ein letztes Mal Kontakt mit Santos hatte. Beide vereinbarten, sich in der Stadt zu treffen, als die Flammen drohten, Queirã zu umzingeln und die Rettungskräfte am frühen Montagmorgen den Befehl gaben, die Ortschaft zu verlassen.

Do Vale entschied sich für einen anderen Weg als sein Cousin - und sollte dies mit dem Leben bezahlen. Im Laufe des Montagmorgens fanden Feuerwehrleute den ausgebrannten Geländewagen von Jorge do Vale. Von dem Unglücklichen fehlte bis am Nachmittag jede Spur. Erst dann kam die traurige Gewissheit, als seine Leiche etwa 500 Meter vom Wrack entfernt gefunden wurde. Santos identifizierte seinen Cousin anhand von dessen Armbanduhr ...

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Unglückliche die Gewalt über sein Fahrzeug verloren, als er vor der bis zu 18 Meter hohen Feuerwalze flüchten wollte. Dabei habe er Felsbrocken gerammt und sein Auto zurücklassen müssen. 500 Meter weiter ließ er sein Leben. Jorge do Vale hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Verheerende Bilanz

Bislang wurden 41 Todesopfer nach den Bränden gezählt. Immen noch sind über 3000 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Einsatzleitung geht davon aus, dass diese Zahl sich noch deutlich erhöhen könnte. Einen Funken Hoffnung gab es am Mittwoch, als der kräftige Wind, der die Feuer immer wieder angefacht hatte, nachließ und leichter Regen einsetzte. Portugal hat wegen der Katastrophe eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.