Wald im Ausnahmezustand

Die Dürre setzt die Wälder hierzulande unter Druck: Die Bäume lassen ihre Blätter und Nadeln – und auch die Borkenkäferplage ist zurück.

Sonnenstrahlen blitzen durch die Bäume und tauchen den Wald in ein malerisches Licht, während ein leichter Windstoß die Blätter zum Rascheln bringt. Auf dem Waldweg unweit von Tüntingen scheint die Welt noch in Ordnung. Doch dieser Schein trügt. Denn wer genau hinschaut, erkennt: Den Bäumen im Wald geht es nicht gut. Zahlreiche Blätter sind verfärbt oder fehlen in den Baumkronen der Eichen und Buchen.

Ein Anblick, mit dem die Mitarbeiter der Naturverwaltung momentan landesweit konfrontiert sind ...