Ein Formfehler sorgt dafür, dass die für diesen Sonntag angesetzten Komplementarwahlen um mehrere Monate verschoben werden müssen.

Innenministerium reagiert

Wahlen in Weiler-la-Tour müssen wegen Panne verschoben werden

Glenn SCHWALLER Ein Formfehler sorgt dafür, dass die für diesen Sonntag angesetzten Komplementarwahlen um mehrere Monate verschoben werden müssen.

Eigentlich hätten an diesem Sonntag Komplementarwahlen zur Besetzung zweier Gemeinderatssitze in Weiler-la-Tour stattfinden sollen. Wegen eines Formfehlers wurden die Wahlen nun jedoch auf den 19. Juni verlegt. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

Formfehler in Briefen

Demnach wurden in den Briefen, die zur Durchführung der Briefwahl versendet wurden, Angaben gemacht, die lediglich für Wahlen nach dem Proporz-System gegolten hätten. Da in Weiler-la-Tour jedoch nach dem Mehrheitsprinzip gewählt wird, hätte dies zu Irritationen bei den Wählern und zur Abgabe von nicht gültigen Stimmzetteln führen können, so die Begründung.

Weibliche Verstärkung im Gemeinderat Die Komplementarwahlen in Nommern waren nötig, weil die gesetzliche Mindestzahl durch zwei Abgänge nicht mehr gegeben war.

Was die Kandidaturen betrifft, ändert sich hingegen nichts. Es wird also keine neuen Kandidaturen geben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.