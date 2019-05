Ohne Nummernschilder war ein Toyota RAV4 in Capellen stationiert. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Wagenbesitzer gesucht

(SH) - Ein weißer Toyota RAV4 Hybride, der ohne Nummernschilder in der Route d'Arlon in Capellen abgestellt war, wurde am Montag von der Polizei in die administrative Pfandstelle abgeschleppt.



Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Fahrzeugs. Dieser soll sich bei der Verkehrspolizei Sud-Ouest/Service Fourrière unter der Nummer 4997-5700 oder bei der Dienststelle aus Capellen unter der Nummer 24430-1000 melden.