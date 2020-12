Waffen und Sprengstoff: Die Kriminalfälle von 2020

Sie nutzten Schusswaffen, sprengten Geldautomaten in die Luft oder besaßen kinderpornografisches Material. Polizei und Justiz hatte 2020 mit unterschiedlichen Tätern zu tun.

2020 ging vieles ruhiger zu als in anderen Jahren. Doch das Verbrechen machte auch im Corona-Jahr keine Pause. Und so hatten Polizei und Staatsanwaltschaft auch in den vergangenen Monaten alle Hände voll zu tun.

Schusswaffen und Messer

Gleich zwei Todesopfer forderte am 6 ...