Seit Monaten läuft die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich Sturm gegen die Pläne für ein Ferienresort am See. Nun soll der Wähler sprechen.

Wämper See: Referendum angestrebt

Die Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich will ein Referendum zu den umstrittenen Plänen für die Schaffung eines Ferienresorts mit Hotelkomplex, rund 100 Chalets und Fun Park am lokalen Seegelände erwirken. Dies gab die Vereinigung am Freitagabend bei einer Bürgerversammlung im Kulturzentrum vor Ort bekannt.

Die Gemeindeführung kann gesetzlich zur Abhaltung einer kommunalen Volksbefragung gezwungen werden, wenn sich ein Viertel der in der Gemeinde ansässigen Wähler per Unterschriftensammlung dafür aussprechen. Eine entsprechende Petition ist seit Freitagabend denn auch im Umlauf. Bei einem Referendum, das bei Erreichen des nötigen Quorums innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden müsste, gilt für alle eingeschriebenen Wähler der Gemeinde die Wahlpflicht.

Nicht bindend, und doch...



Wäre das Resultat für die politisch Verantwortlichen auch nicht bindend, so müssten diese beim weiteren Umgang mit des Wählers Willen doch zeigen, "welche Demokraten sie wirklich sind", wie Paul Holweck als Vorsitzender der Bürgerinitiative meinte.

Neben dem seit Monaten umstrittenen See-Projekt übte die Biergerinitiativ vor rund 200 Zuhörern im Saal aber auch heftige Kritik an der Bautenpolitik der Gemeindeführung in Weiswampach. Vor Ort würden ländliches Bauerbe vergewaltigt und gewachsene Ortskerne - wie zurzeit etwa in Beiler - durch völlig überdimensionierte und geschmacklose Neubauten verschandelt. In einer Landkommune solle dagegen auf Klasse statt Masse gesetzt werden, so Paul Holweck.

Rund 200 Zuhörer aus der Gemeinde und darüber hinaus wohnten der Versammlung der Bürgerinitiative am Freitagabend bei. Foto: John Lamberty





Bürgermeister unter Beschuss



Vorstandsmitglied Vincent Geiben, der zugleich auch im Gemeinderat sitzt, warf Bürgermeister Henri Rinnen in der Folge gar vor, in vielen Fällen Baugenehmigungen erteilt zu haben, wohlwissend, dass diese nicht konform zum kommunalen Bautenreglement seien. Die Gemeinde selbst habe ebenfalls zahlreiche Vorhaben ohne ordentliche Baugenehmigung errichten lassen. Mit den Vorgängen habe man mittlerweile auch die Behörden und die Justiz befasst, so Geiben, erfolgt sei von dieser Seite bislang aber noch nichts.



Rinnen, der die Versammlung in den hinteren Reihen des Saales verfolgte, ließ die Anschuldigungen derweil unkommentiert vorüberziehen.