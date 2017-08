(LuWo) - Die 33. Auflage des von der Entente der Vereinigungen aus Machtum veranstalteten Weinfestes zog am Wochenende erneut zahlreiche Besucher an die Mosel.



Das „Wäin-Schmaachen” 2017 begann bereits am Donnerstagabend mit der Eröffnung einer Kunstausstellung im „Schliikebau”. Am Freitagnachmittag kamen besonders die jugendlichen Besucher beim „Rock de Schleek”-Festival auf ihre Kosten. Der Sonntag begann traditionsgemäß mit dem von Pfarrer Jos Mathgen zelebrierten und der Chorale Ste Cécile aus Diekirch umrahmten Hochamt. Vor dem Altar wurden von Privatwinzern und den Domaines Vinsmoselle Moselweine zur Segnung aufgestellt.

Nach der Messfeier füllte sich die „Schliikeplaz” mit Besuchern, die sich während des Essens von den „Leidelenger Musikussen” unterhalten ließen. Die ausgestellten Malereien von sieben jungen Künstlern waren ebenfalls einen Besuch wert. Schönes Sommerwetter begünstigte die Wein- und Kunststände. Am frühen Nachmittag gab es einen Umzug mit offiziellen Ansprachen und der Verkostung von edlen Tropfen sowie ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm.

Seit 16 Jahren beteiligt sich auch die deutsche Grenzgemeinde Nittel am Weinfest in Machtum. So beinhaltete das Programm eine Gratis-Moselüberfahrt zur Rochus-Kirmes der Nachbarortschaft.



