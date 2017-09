(clau) - Helles Kinderlachen hallt von den Wänden des Kulturzentrums „Tramsschapp“ in Limpertsberg wider. Rund zwanzig Energiebündel hüpfen in der Halle umher, sechs weitere kapern draußen den kleinen Spielplatz. Die restlichen Kinder erkunden zusammen mit ihren Betreuern die städtische Umgebung. Von Langweile keine Spur. 43 Kinder nehmen dieses Jahr an den Ferienaktivitäten teil, die das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend für den Nachwuchs der Schausteller anbietet.

Montags bis freitags, von 14 bis 19 Uhr, können die Kinder von dem kostenlosen Angebot profitieren ...