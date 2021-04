Während der Oktave gibt es trotz Pandemie viele Angebote

Auch in diesem Jahr beeinflusst die Pandemie den Ablauf der Muttergotteswallfahrt. Doch es gibt kreative Lösungen.

Auch in diesem Jahr beeinflusst die Pandemie den Ablauf der Muttergotteswallfahrt. Doch es gibt kreative Lösungen.

Von Michael Merten und Sarah Schött

Unter pandemiebedingt erneut schwierigen Rahmenbedingungen haben dennoch zahlreiche Gläubige vor Ort in der Luxemburger Kathedrale sowie per Übertragung den Auftakt der Muttergottes-Oktav 2021 gefeiert. „Op ee Mol war alles anescht…“ lautet das Motto der Wallfahrt, die bis zum 9. Mai dauert.

Programm für Mittwoch, den 28. April:

6.15 Uhr: Laudes und Messe für die Pilger

Laudes und Messe für die Pilger 8 Uhr: Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Äischdall-Helpert Saint-Willibrord

Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Äischdall-Helpert Saint-Willibrord 10.30 Uhr: Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul

Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul 13 Uhr: Eucharistische Anbetung (Krypta)

Eucharistische Anbetung (Krypta) 13.30 Uhr: Gebetsmoment für die Schule Sainte-Anne aus Ettelbrück

Gebetsmoment für die Schule Sainte-Anne aus Ettelbrück 16 Uhr: Pontifikalandacht mit Predigt

Pontifikalandacht mit Predigt 18 Uhr: Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von den Pfarreien Miersch Saint-François und Mëllerdall Saint-Michel

Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von den Pfarreien Miersch Saint-François und Mëllerdall Saint-Michel 19 Uhr: Abendgebet Fratelli tutti animiert von der ALUC

Abendgebet Fratelli tutti animiert von der ALUC 20 Uhr: Rosenkranz mit eucharistischem Segen



Die Übertragungen aus der Kathedrale können Sie sich auch hier ansehen:

Sollte es Probleme mit dem Livestream geben, finden Sie vielleicht hier eine Lösung.

1 Mittwoch, 28. April Link kopieren Foto: Erzbistum

Die Gründungszeit der Oktave erlebbar machen und den Menschen ein tieferes Verständnis für den Zusammenhang von Kultur, Religion und Tradition geben - darum geht es bei der Oktavtour. Das „Luxemburger Wort“ hat eine Gruppe bei einer solchen Tour begleitet, die unter anderem dabei hilft, ganz unerwartete Stationen im Alltag zu entdecken.

Bei der Oktavtour durch die Stadt werden szenisch Jahrhunderte überbrückt. Foto: Chris Karaba





2 Dienstag, 27. April Link kopieren Foto: Laurent Blum

Am Dienstag fand neben den Gottesdiensten für die Pfarreien und der Andacht unter anderem auch ein katechetischer Moment für Kinder mit Kardinal Jean-Claude Hollerich statt.

Zweite Oktavpredigt: Begéignung déi Lassloosse fuerdert

Die zweite Oktavpredigt von Milly Hellers befasst sich mit Lukas 2, 41 -52. Sie geht auf die Erzählung ein, Wonach Maria und Josef sorgenvoll auf der Suche nach dem verschwundenen zwölfjährigen Jesus waren und ihn schließlich im Tempel bei den Schriftgelehrten fanden. Wie jede Mutter und jeder Vater haben sich auch Maria und Josef Gedanken um ihren Sohn gemacht.

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:

Chers frères et sœurs.

L’homélie d’aujourd’hui a comme sujet: Une rencontre qui qui exige de lâcher-prise. Il y a quelques années, qu’un jeune père de famille m’a raconté, qu’un jour, il avait perdu sa petite fille à la Schueberfouer. L’enfant à coup disparu avait tout dans la foule. C’était le stress à l’état pur. Peu après il l’a retrouvée. Le père et l’enfant étaient bien soulagés. Dans l’évangile d’aujourd’hui nous rencontrons une situation semblable. Jésus était venu avec ses parents en pèlerinage au temple à Jérusalem. Jésus avait 12 ans, un âge, qui dans la culture juive marque une étape de transition vers l’âge adulte.

Marie et Joseph avaient parcouru à pied les 160 km de Nazareth jusqu’à Jérusalem, (+/- de Weiswampach à Metz), emmenant avec eux enfant, bagages et pique-nique. Être plusieurs jours en route, à pied, sans hôtel ! En ce temps-là le pèlerin s’exposait aux dangers et aux fatigues du voyage. Comme aujourd’hui, les gens se sont rassemblés en groupe de pèlerins. Mais sur le chemin du retour arrive, ce qui est sûrement le cauchemar de tous les parents : ils perdent leur enfant. Et cela après une activité profondément religieuse. Est-ce qu’on n’aurait pas pu s’attendre à ce que leur foi pleine d’enthousiasme soit récompensée?

Am Dienstag fand unter anderem ein Gottesdienst für die Benediktiner der Abtei Clerf mit Père Michel Jorrot (mitte) statt. Foto: Erzbistum

Après 3 jours…cela veut dire 2 nuits… ils le retrouvent – au temple – avec les scribes. Que s’est-il passé? Qu’est-ce qui avait échappé aux parents? Après une longue recherche désespérée, ils rencontrent leur fils, qui a évolué. Il n’est plus un enfant, mais presqu’un adulte. Le texte est sobre. Dans cette situation de stress extrême, Marie réagit comme toutes les mères du monde. Il n’est plus question de „Marie, pleine de grâce“, de „reine des cieux“, de „vierge, bénie entre les femmes“. L’évangéliste ne nous dit rien d’éventuelles commentaires à l’intérieur le couple: „Tu aurais dû… Pourquoi n’as-tu pas? Je t’avais quand même dit…“ Marie nous est présentée ici comme toute mère. Elle est hors d’elle-même à cause des soucis et quand ils l’ont retrouvé, elle laisse libre cours aux reproches: „Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés.“

Marie, avait-t-elle oublié ce que l’ange lui avait dit lors de l’annonciation? Avait-t-elle oublié que sa cousine Elisabeth a reconnu et confirmé qu’elle est la mère du sauveur? Avait-t-elle oublié le chant des anges et la visite des bergers dans le champ à Bethléem, ou les paroles de Siméon lors de la circoncision de Jésus au temple, il y a 12 ans? Personne ne le sait. Marie et Joseph, comme tous les parents ont dû faires des expériences belles mais aussi douloureuses – et ont pu eux aussi, grandir ainsi dans leur foi.

La réaction de Jésus face à leur inquiétude est aussi assez étonnante. Aucune demande de pardon, aucun regret. Non ! Au contraire, il leur dit: „Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père?“ "Aux affaires de mon Père". Dans cette situation extrême, ces mots rappellent douloureusement à Marie que son enfant ne lui appartient pas. Elle aussi a dû apprendre à être mère, non pas selon son plan à elle, mais selon le plan de Dieu.

Et cela veut dire: lâcher– ses conceptions, ses plans. Accompagner, parfois sans comprendre. Tenir, sans saisir le sens. Croire sans voir. Dire „oui“! L’évangéliste Luc a un commentaire très sobre: „Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait“. C’est avec leur enfant que ce jeune couple a fait le pèlerinage à Jérusalem. Après le pèlerinage ils rentrent avec leur fils presqu’adulte.

Peut être que Marie a alors prié dans son cœur: Mon Dieu, je ne comprends pas tout, mais je crois que pour Toi tout a un sens, et que rien n’arrive, sans que tu ne le permettes. Peut être que cette rencontre avec son enfant, était pour elle l’occasion de renouvellement de son „fiat“ lors de l’annonciation. „Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit.“ Comme beaucoup de mères (et de pères) Marie a dû accepter le chemin de son fils – parfois sans comprendre. Comme certains parents aujourd’hui elle a dû avancer dans cette „nuit obscure“ en tâtonnant, dans la confiance et la prière.

Sainte Marie – Mère de Dieu, le douloureux ne t’a pas été épargné. C’est peut-être à cause de cela que tu nous es si proche. C’est peut-être à cause de cela que nous t’appelons „Consolatrice des Affligés“. Ta fidélité et ta foi ont été éprouvées. Tu sais aussi combien sont douloureuses la solitude et les angoisses profondes, quand les enfants empruntent des chemins, que les parents ne comprennent pas, et ils doivent pourtant, avec beaucoup de soucis vivre avec.

Dans un moment de silence nous confions les personnes concernées, pères et mères, que nous connaissons ainsi que nos intentions personnelles à Marie, la Consolatrice.

3 Montag, 26. April Link kopieren Foto: Laurent Blum

Erste Oktavpredigt: Begéinung, déi alles op d’Kopp geheit

In ihrer ersten Predigt bezieht sich Oktavpredigerin Milly Hellers auf eine Stelle aus dem Lukasevangelium (Lukas 1,26-38). Sie geht unter anderem auf die Gründungszeit der Oktave ein und darauf, wie das Ja von Maria und Josef deren Leben auf den Kopf gestellt hat.

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:

Chers frères et sœurs,

„Soudain tout a changé - une rencontre qui change la vie!“

C’est le thème que je propose pour cette Octave, en accord avec les responsables diocésains. Nous tous avons déjà vécu des rencontres et des situations, qui ont changé la vie, en bien - et oui parfois également en douloureux. Une telle rencontre, si elle touche le cœur - ne change peut-être pas grand-chose à l’extérieur - mais à l’intérieur elle change tout. Et - elle nous change également, elle change nos pensées, nos relations, nos priorités, …

Notre foi, qui a la bible comme base, est fondée sur des rencontres et des relations. Nous croyons en un Dieu, qui se languit de nous, et dont le fils, Jésus est passé en tant qu’Homme par les hauts et les bas de la vie, - comme nous. Dans les prochains 14 jours, j’aimerais dans chaque homélie considérer une rencontre du Nouveau Testament sous cet aspect : Soudain tout a changé – une rencontre qui change la vie. J’essayerai de mettre les expériences des premier(e)s disciples de Jésus en lien avec notre vie, pour renforcer notre relation avec Jésus. Dans l’espoir que cela réussira, je confie cette intention à la Consolatrice et également tous les hommes et toutes les femmes qui sont en quête de sens.

Le thème d’aujourd’hui est : „une rencontre qui bouleverse la vie“. Le texte de la bible est celui de l’annonciation de l’ange Gabriel à Marie. Nous savons qu’un tel récit biblique n’est pas un récit historique, mais un témoignage, et ainsi une promesse à l’humanité. Au moment de cette rencontre, Marie, la jeune femme, n’est ni au temple, ni dans un office liturgique. Elle est chez elle, et c’est là dans son ordinaire que Dieu lui rend visite, - la surprend. Et elle se laisse déranger!! Israël, sa patrie, était occupée par les Romains. Comme beaucoup de gens, elle attend certainement avec impatience la fin de cette exploitation étrangère et elle espère que vienne enfin ce sauveur, annoncé depuis des années, pour mettre fin à tout cela.

Je me permets de faire ici une parenthèse. Depuis plus de 350 ans nous fêtons l’Octave à Luxembourg. Nous le savons, mais il est bon de toujours se le rappeler. L’Octave a également son origine dans une occupation étrangère : la guerre, la famine et une pandémie : la peste. En ce temps-là, ces catastrophes ont détruit des milliers de vies humaines au Luxembourg. Comme Marie il y a 2000 ans, nos ancêtres ont certainement attendus impatiemment la fin de ce désastre et le retour à la normalité.

Foto: Laurent Blum

Le père jésuite Jacques Brocquart, ensemble avec les étudiants de l’Athénée de cette époque, a porté une statue de la Consolatrice de la chapelle du Glacis jusqu’à l’église St. Nicolas de l’époque. C’était une prière – comme un cri vers le ciel – mais également un acte historique avec lequel il voulait donner de l’espoir à nos ancêtres. Une rencontre avec la Consolatrice, qui n’a peut-être pas fait de miracles visibles, mais qui donne force et espérance jusqu’à nos jours. Sinon cette tradition ne se serait pas maintenue jusqu’au 21ème siècle. Nous aussi, nous avons peut-être déjà fait des expériences où nous avons touché à nos limites - coups du destin, maladie, - ou comme en ce moment pendant cette pandémie, où l’existence de beaucoup de gens ici et à travers le monde, est menacée.

Un chant allemand dit: „tout commence avec le désir, au début il y a toujours un rêve.“ Langueur, admettre ce vide douloureux, lâcher prise, confier, oser des chemins nouveaux. Marie (et Joseph) ont fait une expérience similaire. Essayons de nous mettre dans la peau de leurs désirs. Ils étaient fiancés, leur pays était occupé par une puissance étrangère. Quelles étaient leurs souhaits et attentes?

L’évangile décrit comment l’ange rend visite à Marie - inattendu, sans rendez-vous. Il lui dit: „Marie, Dieu t’aime - n’aie pas peur. C’est Lui qui t’a choisie - tu seras enceinte.“ Marie s’effraye! Accoucher d’un enfant? Merveilleux - mais inattendu? Non planifié? Et qui est le père, puisqu’ils ne sont pas mariés? Cette rencontre va complètement chambouler sa vie. Mais Marie est courageuse et elle demande : Comment cela va -t-il se faire? Marie ne comprend pas tout, mais elle a confiance – et – elle dit OUI. Elle se laisse déranger. Elle permet à Dieu d’entrer dans sa vie.

Ne pas être mariée et tomber enceinte. Impensable pour une femme dans la société patriarchale de son époque. Quand Joseph l’a appris, il était certainement profondément bouleversé. D’un instant à l’autre leur projet de vie commune était détruit. Il comptait rompre discrètement cette relation, ce qu’on peut comprendre – non? Qu’aurions-nous fait? Mais Dieu ne les abandonne pas. Dans un rêve l’ange dit à Joseph : „reste avec Marie. Elle a besoin de toi – et l’enfant aussi.“ Et à son tour Joseph se laisse déranger dans ses projets.C’était le début d’un chemin nouveau pour ce jeune couple, et grâce à eux, pour toute l’humanité. Aujourd’hui nous connaissons la suite de l’histoire. 2000 ans après, ces paroles sont toujours proclamées dans le monde entier. Que se serait-il passé, si Marie et Joseph avaient maintenu leurs plans, - s’ils avaient dit NON? Alors Dieu aurait dû trouver autre chose!

Peut-être que nous aussi avons déjà fait cette expérience de grands désirs don la réponse a changé pas mal de choses. A l’instar de Marie et de Joseph, nous avons nous aussi vécu des situations et des rencontres, qui ont dérangé chamboulée notre vie. Et pourtant nous avons bien senti que c’était la bonne voie. Après coup, les choses sont parfois plus claires! Dans un moment de silence, confions à la Consolatrice ces personnes, rencontres et circonstances, qui ont changé nos vies, peut-être de manière inattendue, mais également nos désirs, ainsi que les soucis et les peurs les concernant.

4 Eröffnung Link kopieren Foto: Laurent Blum Feierliche Eröffnung der Oktave

Den Auftakt bildete am Samstagnachmittag eine „Ouverture solennelle de l’Octave“. Die Bildergalerie von Laurent Blum:

8 Fotos: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum

Am Abend kamen zudem zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur „Nuit des Cathedrales“, bei der es unter anderem Führungen durch das Gotteshaus gab. Hier einige fotografische Impressionen von Gilles Kayser:

8 Fotos: Gilles Kayser

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser

Online und vor Ort

Auch 2021 kann die Muttergottesoktave aufgrund der Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. Um dennoch so vielen Menschen wie möglich eine Teilnahme an den Gottesdiensten zu ermöglichen, gibt es mehrere Übertragungen und Live-Streams. Der Fernsehkanal .dok (Lëtzebuerger Kanal) überträgt die Eröffnungsandacht am 24. April sowie die tägliche Pontifikalandacht mit Predigt aus der Kathedrale live um 16 Uhr und zeitversetzt um 18 Uhr (nur montags: 19 Uhr) sowie um 23 Uhr.

Für alle Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer, die vor Ort mit dabei sind, gilt für die gesamte Dauer der Feier eine Maskenpflicht, ausgenommen sind lediglich der vorstehende Priester bei einer Messe oder der Laie bei einem Wortgottesdienst sowie die Lektorinnen und Lektoren beim Ausüben ihres Dienstes. Zusätzlich zur Maskenpflicht muss bei allen Gottesdiensten ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Die Abstandsregel entfällt bei Personen, die in demselben Haushalt leben. Stehplätze sind verboten.

Oktavpredigerin Milly Hellers: „Für mich ist das ein Dienst“ Oktavpredigerin Milly Hellers spricht im Interview über die Oktave in Zeiten abnehmender Religiosität und Begegnungen, die Leben verändern.

Da die maximale Teilnehmerzahl für die Gottesdienste auf 100 Personen beschränkt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich (Kontaktinformationen werden im Programm angezeigt). Eventuelle Programmänderungen finden Sie hier.





Programm der ersten Oktavwoche Samstag, 24. April: 16 Uhr, Feierliche Eröffnung der Oktave (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Vorabendmesse (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 19.30 Uhr, Nacht der Kathedralen: Anno Domini 1621 in der Stadt … Sonntag, 25.April: 7.30 Uhr, Pélé des Jeunes – Jugendwallfahrt (www.lux-youth.lu); 10.30 Uhr, Messe für das Gottesvolk für die Evangelisierung und die Erneuerung der Kirche (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 14.30 Uhr, Eucharistische Anbetung; 16 Uhr, Kindersegnung (Tel. 691 690 222); 18 Uhr, Messe für den Piusverband (Tel. 262 018 99, Mo-Fr 8.30-12 Uhr; Tel. 691 411 154, 24. und 25. April. 8.30-12 Uhr; saintpie@pt.lu); 20 Uhr, Kunst-Moment (Tel. 436 051 363). Montag, 26. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pilger mit besonderem Gebet für Priesterberufungen; 10.30 Uhr, Messe für die Benediktiner der Abtei Clerf (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Gebetsmoment für die Schulen von Sainte-Sophie; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die spanische Gemeinschaft; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen gestaltet vom Geweihten Leben. Dienstag, 27. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pfarreien Bartreng-Stroossen Saint-Jean XXIII und Mamerdall Saint-Christophe (Bartreng-Stroossen Tel. 310 128 / 319 861; Mamerdall Tel. 261 021 78); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Iewescht Syr Saint-Esprit und Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas (Iewescht Syr Tel. 263 500 10 / 340 042; Dräilännereck Tel. 236 975 18); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Kinderkatechese (Tel. 691 690 222); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die italienische Gemeinschaft; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Mittwoch, 28. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Äischdall-Helpert Saint-Willibrord (Tel. 835 003 495, 8-12 Uhr); 10.30 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul (Tel. 818 461 21; Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr, Mi 16-18 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 13.30 Uhr, Gebetsmoment für die Schule Sainte-Anne aus Ettelbrück; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von den Pfarreien Miersch Saint-François und Mëllerdall Saint-Michel (Tel. 837 091, 8.30-11.30 Uhr (außer Do); 19 Uhr, Abendgebet Fratelli tutti animiert von der ALUC (Krypta, info@aluc.lu); 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Donnerstag, 29. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pilger mit besonderem Gebet für die Anliegen der Messdiener; 10.30 Uhr, Dekanat „Süden-Ost“ – Messe für die Pfarreien Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin und Käldall Notre-Dame-des-Mineurs (I) (Tel. 367 596, Mo-Fr 10.30-18 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die ACFL und die KMA (Tel. 447 433 45); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Süden-Ost“ – Messe für die Pfarreien Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin und Käldall Notre-Dame-des-Mineurs (II) (Tel. 367 596, Mo-Fr 10.30-18 Uhr); 20 Uhr, Interkultureller Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Freitag, 30. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Caritas, das Kolpingwerk und die Mitglieder der Ersten Hilfe des Malteserordens (Tel. 402 13 11); 10.30 Uhr, Messe für die Luxemburger Armee und die Police Grand-Ducale; 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die Anliegen der großherzoglichen Familie (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Berufungspastoral, das weltweite Gebetsnetzwerk des Papstes, die neuen geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Initiativen (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Jugendgebet am Abend (Tel. 621 388 135). Samstag, 1. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für das Geweihte Leben; 10.30 Uhr, Messe für die Opfer des Nationalsozialismus, die Deportierten und die Kriegsgefangenen (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12 Uhr, Marien-Konzert (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 15 Uhr, Marienandacht für die Kranken, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die Opfer der Pandemie (Tel. 46 20 23, 9-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Süden (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Messe für die portugiesische Gemeinschaft (Zentrum Tel. 283 716 28; Süden Tel. 540 669). Sonntag, 2. Mai: 8 Uhr, Messe für den Religiösen und Militärischen Konstantinischen St.-Georgs-Orden; 10.30 Uhr, Pontifikalamt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 14.30 Uhr, Kunst-Moment (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Messe für die Pfarreien Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Westen, und Leideleng Saint-Corneille (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Norden und Sektor Zentrum (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Gestaltete eucharistische Anbetung (Tel. 43 60 51 357).









Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.