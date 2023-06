In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um nervtötende Momente.

Gazettchen

„Wadde hadde dudde da?“

Amélie SCHROEDER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um nervtötende Momente.

Sie kennen es bestimmt, liebe Leserinnen und Leser: Sie gehen des Weges, denken sich nichts Böses, erfreuen sich des Lebens und zack, ist es passiert. Ihr hinterhältiges Gehirn überwältigt Sie eiskalt mit dem Schlimmsten, das man einem menschlichen Wesen antun kann: einem Ohrwurm.

Ohrwürmer sind wie Schluckauf: immer, wenn man denkt, man habe die Strapazen überstanden, kommt er wieder um die Ecke.

Besonders verzwickt ist die Lage, wenn man, wie ich, ein ausgeprägtes Problem mit Lyrics hat - ich merke mir sie einfach nicht. Bedeutend, dass wenn mich ein Ohrwurm erwischt, bei mir in Endlosschleife teilweise nur eine Zeile des miesen Tracks im Ohr auf und ab läuft.

Fatal war beispielsweise vor nicht allzu langer Zeit jener Tag - ja es war ein ganzer Tag - an dem Stefan Raab mit seinem funky Eurovision-Song-Contest-Hit „Wadde hadde dudde da?“ Platz in meinem Ohr einnahm. Egal was ich versuchte, er ging einfach nicht weg. Und so war ich mit der einzigen Zeile des Liedes stundenlang bestraft. Sollten Sie eine Lösung für diese missliche Situation haben, scheuen Sie sich nicht, diese mit mir zu teilen.

Ohrwürmer sind nämlich wie Schluckauf: immer, wenn man denkt, man habe die Strapazen überstanden, kommt er wieder um die Ecke. Man schöpft Hoffnung und sie wird im Keim erstickt.



Doof ist natürlich auch, wenn man sich selbst austrickst. Zu Recherchezwecken für dieses Gazettchen stolperte ich über Anke Engelkes und Bastian Pastewkas Klassiker „Dünnes Eis der Liebe“. Ein Klassiker meines Ohrwurm-Repertoires. Vertrauen Sie mir einfach, wenn ich Ihnen sage - hören Sie sich das Lied nicht an. Dieser Schlager wird nie, nie wieder aus ihrem Kopf verschwinden. Dreimal dürfen Sie raten, bei wem die engelhaften Stimmen des wohl lustigsten Duos Deutschlands den ganzen Tag über im Kopf verweilten.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.