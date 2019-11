Kameras in Bus, Zug und Bahnhöfen dienen dem Schutz der Allgemeinheit. Doch auch der Datenschutz muss beachtet werden.

Wachendes Kameraauge vs. Datenschutz

In etwa anderthalb Jahren, im Zeitraum zwischen Mai 2018 und Ende September 2019, wurden 382 Anfragen bei der CFL gestellt, um Zugriff auf das Videomaterial aus Bussen, Zügen oder von Bahnhöfen zu bekommen. Dies geht aus einer parlamentarischen Frage hervor, die der Abgeordnete Marc Goergen (Piraten) an Xavier Bettel (DP), Kommunikations- und Medienminister, und an François Bausch (Déi Gréng), Mobilitätsminister, stellt.



Die Gründe dafür sind, etwa bei den Videoaufnahmen aus den Zügen, dass ein CFL-Mitarbeiter bedroht oder angegriffen wurde (13 Fälle), Diebstähle (53 Fälle) oder sexuelle Belästigung (zehn Fälle). Insgesamt wurden 114 Anfragen für eine Sichtung gestellt. Bei den Aufnahmen aus den Bahnhöfen war dies 246 mal der Fall. Als Motiv wurde unter anderem Diebstahl (129 Fälle), Gewalt (46 Fälle) oder Vandalismus (20 Fälle) angegeben.



Auch die Kamerabilder aus CFL-Bussen wurden 22 Mal abgerufen. Dies, da CFL-Mitarbeiter angegriffen wurden oder auf Anfrage der Polizei.



Die Bilder der Überwachungskameras wurden entweder vom beigeordneten Chef des Service Exploitation et Infrastructure, dem Bereitschaftsdienst dieses Dienstes, dem Délégué à la Protection des Données, einem Mitglied der Direktion der CFL und/oder der Polizei abgerufen.



Schutz des Datenmaterials

Die CFL ist verantwortlich für das Material der Videoüberwachung in Zügen, Bahnhöfen und Bussen. In Zügen werden die Aufnahmen, je nach Bus, zwischen 72 Stunden und zehn Tagen gespeichert. In Bussen liegt die Zeit, je nach System zwischen 15 Tagen und einem Monat. Die Aufzeichnungen in den Bahnhöfen werden maximal 20 Tage registriert.



In den Zügen befinden sich die Kassetten in einem abgeschlossenen Bereich und die Daten können nur mit einem speziellen Programm ausgewertet werden. Busse verfügen über ein Aufzeichnungsgerät mit Harddisk. Auch diese sind nicht frei zugänglich und die Daten sind verschlüsselt.



Nicht jeder darf das Videomaterial sehen



Wer genau befugt ist, die Bilder aus den Überwachungskameras der CFL zu abzurufen, möchte der Abgeordnete zudem wissen. Es heißt etwa, dass die Aufnahmen aus den Zügen von Technikern die spezialisiert sind, dem Délégué à la Protection des Données, der Personalvertretung (falls ein CFL-Mitarbeiter betroffen ist), Personen die befugt sind zu überwachen, aber auch von sonstigen "Personen die befugt sind", gesichtet werden dürfen.



Das Videomaterial aus den Bahnhöfen, den Park&Ride, den Quais, den Fahrstühlen, dem Funiculaire und bei Notrufsäulen wird in der Centrale de Télésurveillance der CFL überwacht. Die Bilder werden dort in Echtzeit gesichtet und es können keine registrierten Bilder angesehen werden. Die Bilder in Echtzeit sind lediglich in der Zentrale zu sichten. Die Aufnahmen werden maximal 20 Tage auf einem CFL-Server gespeichert. Sie sind verschlüsselt und können nachträglich nur von befugten Personen durchgesehen werden.