Wachablösung zum Nationalfeiertag: Auftakt der Feierlichkeiten

Wie gewohnt markierte die Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast am Donnerstagnachmittag den Beginn der offiziellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag

Die Tradition will es so: Am Freitag begann das offizielle Programm des Nationalfeiertags mit einer Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast in der Hauptstadt.



Um Punkt 16 Uhr war ein Ehrendetachement unter der Leitung von Oberstleutnant Fabien Kieffer vor dem Palast angetreten, um die alljährliche Zeremonie durchzuführen. Diese wurde von der Militärmusek unter der Leitung von Chef Jean-Claude Braun musikalisch untermalt.