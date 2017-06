(tom/mth) - Die Tradition will es so: Am Donenrstagnachmittag begann das offizielle Programm des Nationalfeiertags mit einer Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast in der Hauptstadt.



Um Punkt 16 Uhr war das Ehrendetachement unter dem Kommando von Cpt.Mike Lamesch vor dem Palast angetreten, um die alljährliche Zeremonie durchzuführen. Diese wurde von einer Militärkapelle unter der Leitung von Jean-Claude Braun musikalisch untermalt.