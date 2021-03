Vulnerable Menschen werden in Phase sechs geimpft

Obdachlose und Drogenkranke sind in der Impfphase sechs dran. Wer über 75 ist oder sich in einem gefährdeten Zustand befindet, kommt früher dran.

Menschen in sozialer Prekarität werden in Phase sechs geimpft – außer wenn sie älter als 75 Jahre sind oder sich in einem gefährdeten Zustand befinden, dann nämlich bekommen sie die Impfung in der zweiten Phase, die am Montag begonnen hat. Dies hat das Gesundheitsministerium auf Nachfrage mitgeteilt.

In die Kategorie „vulnerable Menschen“ fallen Obdachlose, Drogenkranke, Prostituierte, Frauen aus Frauenhäusern mit ihren Kindern, illegale Einwanderer oder die sogenannten DPI (Demandeur de protection internationale) ...