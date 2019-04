Wer sich im Internet Filme oder Serien ansehen will, sollte darauf achten, dass er nicht bei unseriösen Anbietern landet. In letzter Zeit haben sich solche Vorfälle gehäuft.

Vorsicht vor unseriösen Streamingportalen

(SH) - Auf der Suche nach Online-Portalen, die es ihnen ermöglichen, sich Filme und Serien anzuschauen, sind einige Verbraucher zuletzt auf unseriöse Anbieter gestoßen. Anschließend erhielten sie aggressive E-Mails von mysteriösen Streamingportalen.



Wie das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg mitteilt, seien mehrere Beschwerden in dieser Richtung eingegangen. Oftmals würden die Portale mit einer fünftägigen kostenlosen Probezeit werben. Kurz nach der Anmeldung würden die Verbraucher dann aber eine Rechnung um meist 350 Euro bekommen für ein angeblich abgeschlossenes Jahresabo. "Kurz darauf folgen aggressive Zahlungserinnerungen mit Androhung von Inkasso, Gericht, Zwangsvollstreckung, Gerichtsvollzieher", heißt es in der Mitteilung.

Das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg weist darauf hin, dass die unseriösen Anbieter ähnlich gestaltete Internetseiten wie die seriösen nutzen. Lediglich Internetadresse und der im Impressum genannte Anbieter unterscheiden sich. Wenn Betroffene im Internet nach Informationen suchen, treffen sie auf fingierte Videos, in denen das Angebot analysiert, die Rechtslage eingeschätzt und betont wird, dass die Kunden zahlen müssen.



Nicht zahlen



Das Verbraucherzentrum erklärt allerdings, dass Verbraucher vor dem Abschluss eines Vertrages umfassend über die Bedingungen informiert werden müssen. Dies geschehe bei unseriösen Plattformen jedoch meist nicht. Auf keinen Fall sollte der Zahlungsaufforderung nachgekommen werden.



Betroffene können sich unter der Nummer 2684641 oder per E-Mail an info@cecluxembourg.lu an das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg wenden. Die Dienstleistungen sind kostenfrei.