Polizei warnt

Vorsicht vor Betrugsmasche mit „Schockanrufen“

(mar) - Der Polizei werden aktuell wieder Fälle von sogenannten „Schockanrufen“ gemeldet. Dabei wird das Opfer unter dem Vorwand, es habe einen schweren Unfall gegeben, in dem ein nahes Familienmitglied verwickelt ist, dazu aufgefordert, eine Kaution zu hinterlegen. Nur so könnten die in Haft befindlichen Familienangehörigen wieder auf freien Fuß kommen. Die vermeintlichen Opfer werden bei den Anrufen derart unter Druck gesetzt, dass sie sich schließlich dazu bereit erklären, ihre Wertgegenstände auszuhändigen.

Dabei geben die Täter an, Polizeibeamte, Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft oder nahe Verwandte zu sein. Mithilfe einer speziellen Technik werden außerdem gefälschte Telefonnummern auf dem Telefon des Opfers angezeigt. Die Wertgegenstände werden dann von angeblichen Gerichtsmitarbeitern oder Polizisten bei den Opfern zu Hause oder an einem vorher ausgemachten Ort abgeholt.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei unterstreichen, dass ein derartiges Vorgehen für das Hinterlegen einer Kaution in Luxemburg nicht angewandt wird. Zudem bitten die Polizei oder andere Ämter Bürger nicht telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen und holen diese auch nicht bei Ihnen ab. Ebenso rät die Polizei, vor allem ältere Mitmenschen im eigenen Umfeld über die Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären.

