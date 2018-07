Vorsicht, Brandgefahr

Der Sommer macht sich über Luxemburg breit. Doch während sich einige Menschen über Sonne, Hitze und Trockenheit freuen, leidet die Natur. Die Brandgefahr ist erhöht. Umso wichtiger, dass der Mensch sich angepasst verhält.

Binnen kurzer Zeit hat ein Traktor in Brand am Mittwoch einen Teil eines Feldes in der Nähe des Tierasyls in Gasperich zerstört. Bedingt durch die aktuelle Trockenheit gingen die Flammen nämlich rasch auf die Grünfläche über.

Der Vorfall verdeutlicht, dass die derzeitigen Wetterbedingungen zwar wohl den ein oder anderen Sonnenanbeter begeistern, der Natur jedoch stark zusetzen ...