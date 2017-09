(jag) - In den letzten Wochen wurden gleich mehrere Personen Opfer eines Trickdiebstahles am Geldautomaten. Die Vorgehensweise wurde mittlerweile leicht abgeändert, das Prinzip bleibt aber das Gleiche. Die Opfer werden bei Geldabheben von einer Person angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass noch Geld im Automaten stecken würde. Die Opfer werden unter verschiedenen Vorwänden aufgefordert die Bankkarte erneut in den Automaten einzuführen. Nach der Eingabe der Geheimzahl und anschließender Manipulation bleibt die Karte dann schließlich im Automaten stecken. Die Opfer werden daraufhin angewiesen die Bank zu kontaktieren um die Karte wieder einzufordern. In einigen Fällen kam sogar eine weitere Person hinzu um auf das vermeintlich bekannte Problem aufmerksam zu machen.

Spätestens nachdem die Bank kontaktiert und mitgeteilt wurde, dass bereits mehrere Geldabhebungen durchgeführt wurden, sich die Leute bewusst, dass sie Opfer eines Trickdiebes wurden. In den meisten Fällen gelang es den Tätern noch Geldabhebungen durchzuführen bevor die entwendete Karte gesperrt wurde.

In den letzten Tagen sind bereits vier Personen dieser Vorgehensweise zum Opfer gefallen. Die Vorfälle ereigneten sich zum Beispiel in Schifflingen in der Rue de la Libération, in Differdingen in der Rue Pasteur, in Niederanven und zweimal in Mondorf.

So können sie sich schützen



Geben Sie Ihren PIN-Code niemals an andere Personen weiter. Auch wenn diese Personen vorgeben Ihnen helfen zu wollen. Bewahren Sie den PIN-Code nicht zusammen mit der Karte auf und notieren Sie sich die Geheimzahl auch nicht auf der Rückseite der Karte. Auch von der Aufbewahrung der Geheimzahl in der Brieftasche ist abzuraten. Wählen Sie eine Geheimzahl aus die sie sich merken können und vermeiden Sie folgende Zahlenkombinationen: 0123, 1234, 9876, 0000, 1111.

PIN-Code verbergen



Geben Sie an allen Kartenautomaten Ihren PIN-Code verdeckt ein. Verdecken Sie Ihre Zahlen-Eingabe mit der anderen Hand, Ihrer Geldbörse oder einem anderen Gegenstand, welcher als Sichtschutz verwendet werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie niemand dabei beobachtet. Ein Blick über die Schulter vor Eingabe des Codes kann hilfreich sein.

Geldautomat prüfen:

Bevor Sie Ihre Karte in den Automaten einführen sollten Sie das Gerät auf Auffälligkeiten überprüfen. Fällt Ihnen irgendwas Verdächtiges auf so kann dies der Polizei gemeldet werden.

Karte nicht aus der Hand geben:

Geben Sie Ihre Karte nie aus der Hand - weder einem "Helfer" beim Geldautomaten noch einem Serviceangestellten. Die Karte kann blitzschnell ausgetauscht werden, ohne dass Sie es merken.

Keine Ablenkung:

Lassen Sie sich beim Geldabheben oder Bezahlen nicht ablenken. Fordern Sie zu nahe tretenden Personen auf, Abstand zu halten. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und nehmen Sie keine Hilfe von unbekannten Personen an, wenn zum Beispiel Ihre Karte im Automaten feststeckt.

Karte sperren lassen:

Lassen Sie Ihre Karte bei Verdacht auf Missbrauch umgehend sperren. Das Gleiche gilt bei Diebstahl, Verlust oder Einzug der Karte am Automaten.

Information:

Es ist wichtig diese Informationen an Kollegen, Bekannte und auch an Familienangehörige weiterzugeben. Oftmals fallen ältere Personen den Unehrlichen zum Opfer. Gut informiert sein kann vorbeugend wirken.