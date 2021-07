Eine "Kleintrombe" hat eine Hüpfburg bei einer Gartenparty in Moutfort umhergewirbelt. Vier Kinder unter zehn Jahren wurden verletzt.

Vorfall in Moutfort

Windböe erfasst Hüpfburg: Kinder verletzt

Eine "Kleintrombe" hat eine Hüpfburg bei einer Gartenparty in Moutfort umhergewirbelt. Vier Kinder unter zehn Jahren wurden verletzt.

(LW) - Am Sonntagnachmittag wurden bei einer Privatfeier in Moutfort mehrere Kinder verletzt, die sich in einer aufblasbaren Hüpfburg befanden. Die Gastgeber hatten bei guten Wetterverhältnissen das Spielgerät aufgebaut, das dann aber plötzlich und unverhofft von einer Windböe erfasst und herumgewirbelt wurde. Vier Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren wurden dabei verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik gebracht.

Eine Nachfrage bei meteolux nach dem laut Zeugenaussagen „heftigen Luftwirbel“ ergab: Dieses Wetterphänomen nennt sich „Kleintrombe“. Eine Kleintrombe, auch „Staubteufel“ genannt, kann nicht vorhergesagt und auch nicht von Messgeräten erkannt werden, da es sich nur um ein räumlich begrenztes und in den meisten Fällen sehr kurzes Phänomen handelt. Nach ersten Erkenntnissen war die Hüpfburg gemäß den Sicherheitsbestimmungen errichtet. Die Staatsanwaltschaft wurde dennoch informiert und eine Untersuchung wurde eingeleitet.



Die aktuelle Wetterprognose für Ihre Region

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.