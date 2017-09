(str) - Die Frau sitzt mit Freunden auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung am Ortsrand von Fentingen. Es ist ein lauer Herbstabend. Die Gesellschaft nimmt noch ein letztes Getränk zu sich, bevor sie zum Oktoberfest in Alzingen aufbrechen will. Dann peitscht eine Kugel durch die Luft und zerfetzt der 46-jährigen Frau das Gesicht. Sie sinkt schwer verletzt im Gartenstuhl zusammen.



Der Vorfall wird morgen ein Jahr zurückliegen ...