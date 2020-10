Vorbild Opferschutz: Was beim Zeugenschutz fehlt

Beim Zeugenschutz gibt es schwerwiegenden Nachholbedarf. Das zeigt derzeit ein Gerichtsprozess. Dabei gibt es eine umfangreiche Vorlage.

Wenn am Donnerstag das Urteil im Fall des mutmaßlichen Totschlagversuchs im Juli 2018 in Esch/Alzette fällt, dann geht damit nicht nur ein Prozess zu Ende, der die Selbstverständlichkeit von Gewaltexzessen und Omerta in bestimmten Kreisen offenbart, sondern auch Schwächen im Justizsystem beim Zeugenschutz.

In dem Fall hatten weit mehr als 100 Personen einer Schlägerei zugesehen, die damit endete, dass einem jungen Mann das Messer, das er selbst in die Auseinandersetzung eingebracht hatte, in den Rücken gestochen wurde ...