Feuer können sich schnell zu einer Gefahr für Leib und Leben entwickeln. Um Brände zu vermeiden, soll die Bevölkerung künftig mehr über Brandpräventionsmaßnahmen informiert werden.

Vorbeugen statt löschen

Jedes Feuer fängt klein an, bereits einfache Gesten eine größere Katastrophe verhindern. Das notwendige Wissen, um etwa in den eigenen vier Wänden in einer Gefahrensituation richtig zu reagieren oder diese gar ganz zu vermeiden, hat allerdings längst nicht jeder Bürger.



Da Vorbeugen aber besser als löschen ist, will das Innenministerium nun vermehrt in Sachen Prävention auf die Unterstützung der Bevölkerung setzen. Am Donnerstag findet nun zum ersten Mal ein nationaler Brandpräventionstag statt.



Am 10. Oktober soll die Bevölkerung nun fortan über verschiedene Brandgefahren informiert werden. So seien zum Beispiel häusliche Tätigkeiten, wie Kochen und Putzen, meist Routinearbeiten.



„Doch genau hier lauern aber Gefahren“, so die Innenministerin, Taina Bofferding. Etwa ein Drittel der Einsätze des nationalen Rettungsdienstes (CGDIS) finden in einem Privathaushalt statt.



Veranstaltung am Präventionstag

Im Zuge des ersten nationalen Brandpräventionstags findet am Donnerstag um 19 Uhr im Centre culturel Opderschmelz eine Konferenz statt. Der ehemalige Oberbranddirektor der Berufsfeuerwehr Hamburg, Klaus Maurer, redet über die Konsequenzen der Einführung einer Rauchmelderpflicht in Hamburg. Der Vortag ist in deutscher Sprache. Eine Übersetzung wird nicht angeboten.



Ein jährlicher Informationstag ist für die Vermittlung des potenziell lebensrettenden Wissens allerdings nicht ausreichend: Ab dem kommenden Frühjahr bietet der CGDIS einen kostenlosen, 16 Stunden umfassenden Brandpräventionskurs für die breite Bevölkerung an. Dort sollen die Teilnehmer unter anderem lernen wie sie ein Feuer vermeiden oder gar selbst löschen können.



Die Termine sollen demnächst, wie bereits die Erste-Hilfe-Kurse, auf der Webseite des CGDIS veröffentlicht werden.



Eine wichtige Rolle in der Brandprävention spielen auch Rauchmelder. Deshalb müssen sie künftig in Häusern und Wohnungen angebracht werden. Voraussichtlich ab dem kommenden Januar sollen alle Neubauten über Rauchmelder verfügen müssen - für bereits bestehende Gebäude gilt indes eine Übergangszeit von drei Jahren.



Eigentlich sollte die Pflicht bereits zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft treten. Wegen ungeklärter Fragen, insbesondere was die Versicherungen angeht, musste das Stichdatum allerdings um ein Jahr verschoben werden.



Diese Fragen sind allerdings nun geklärt. Versicherungen dürfen trotz des neuen Gesetzes in ihren Verträgen keine Klausel einsetzen, die sie von der Erstattung der Brandschäden befreit.

Ob das Gesetz nun am 1. Januar in Kraft treten kann, ist allerdings noch nicht sicher. Der Text befindet sich weiterhin auf dem Instanzenweg, der Avis complémentaire des Staatsrats zu den Änderungen steht noch aus. Bis dieser vorliegt, kann in der Abgeordnetenkammer auch nicht über den Text abgestimmt werden.