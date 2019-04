Geplant sind eine Haltestelle mit Kreisel an der Aire de Wasserbillig und ein fünfstöckiges Parkhaus für 737 Fahrzeuge.

Vorbereitungen für Pendlerparkplatz an der A1 laufen

(vb) - Die Straßenbauverwaltung bereitet derzeit die Ausschreibungen für die erste Erweiterung des Park & Ride-Platzes an der Autobahnraststätte Aire de Wasserbillig vor. Wie François Bausch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Léon Gloden (CSV) erklärt, werde der 737 Stellplätze umfassende Parkplatz mit einer Bushaltestelle und zwei Kreisverkehren ausgestattet.

Die Pendler erreichen die Bushaltestelle an der Zubringerstraße CR 141B über eine Überführung. In einer zweiten Phase wird ein fünfstöckiges Parkhaus für 990 Fahrzeuge gebaut. Es wird aus einer Stahlkonstruktion bestehen, was die Bauzeit verkürzt.



Léon Gloden hatte in seiner Anfrage vorgeschlagen, Bushaltestellen entlang der Autobahn A 1 anzulegen. Die Busse sollten dann über spezielle Busspuren die P&R-Plätze anfahren, bevor sie wieder auf die Autobahn zurückkehren. Als Beispiel dafür nannte Gloden die Autobahn TF 5 auf Teneriffa. Minister Bausch erteilte der Idee eine Absage. Die Busse müssten aus Sicherheitsgründen den Autobahnbereich für den Fahrgastwechsel verlassen.