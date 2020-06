Um die öffentliche Ordnung zu wahren und Verstöße gegen die geltenden Versammlungsbeschränkungen zu ahnden, will die Polizei verstärkt Präsenz zeigen.

Vorabend zu Nationalfeiertag: Polizei verstärkt Kontrollen

Pierre SCHOLTES Um die öffentliche Ordnung zu wahren und Verstöße gegen die geltenden Versammlungsbeschränkungen zu ahnden, will die Polizei verstärkt Präsenz zeigen.

Der Vorabend zum Nationalfeiertag ist traditionell ein Tag, an dem zusammen gefeiert wird. Doch dieses Jahr sind aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen Volksfeste sowie größere Menschenansammlungen untersagt.

Daran erinnert auch die Polizei in einem Schreiben. Zudem setze man bei den Ordnungskräften auf eine verstärkte Präsenz in der Nacht vom 22. Juni auf den 23. Juni. Ziel sei es, jegliche Störung der öffentlichen Ordnung zu unterbinden und etwaige Verstöße entsprechend zu ahnden, so die Polizei weiter.

Differdingen: Polizei sprengt illegale Party Mehrere Dutzend Personen wollten im Wald eine groß angelegte, aber nicht genehmigte Party steigen lassen.

So seien Restaurants und Cafés auch an diesem Abend verpflichtet, um Mitternacht zu schließen.

Ein weiterer Fokus der Kontrollen liege zudem auf möglichen illegalen Parties in der Natur. Auch sie würden die Polizeikräfte gemäß der Covid-19-Richtlinien und des Naturschutzgesetzes protokollieren, so die Polizei zum Schluss.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.