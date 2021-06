Trotz Pandemie herrschte am Vorabend des Nationalfeiertags vielerorts Partystimmung. Einige Eindrücke.

Vorabend des Nationalfeiertags

Luxemburg feiert sich selbst

Trotz Pandemie herrschte am Vorabend des Nationalfeiertags vielerorts Partystimmung. Einige Eindrücke.

Auch in diesem Jahr mussten Großveranstaltungen im Zuge des Nationalfeiertags aufgrund der Pandemie untersagt bleiben. Anders als noch im vergangenen Jahr erlaubten die derzeit geltenden Auflagen allerdings deutlich mehr Freiheiten. Demnach blieben Festlichkeiten wie das große Feuerwerk oder die Militärparade zwar aus, was allerdings nicht verhinderte, dass der Nationalfeiertag vielerorts im Großherzogtum auf verschiedene Arten gefeiert wurde.

Nachtschwärmer in der Hauptstadt

Und so waren vor allem in den Straßen der Hauptstadt zahlreiche Nachtschwärmer anzutreffen. Sie zog es in die Bars und Diskotheken der Stadt. Freie Nächte bis 6 Uhr morgens sind derzeit noch nicht erlaubt, allerdings durften die Läden bis 3 Uhr Gäste empfangen.

Völlig ohne Einschränkungen feiern konnten die Partygäste aber nicht feiern. So galt zum Beispiel in Clubs und Diskotheken eine Kapazitätsbeschränkung von maximimal 300 Personen. Voraussetzung für den Einlass war des Weiteren ein negativer Coronatest oder Impfbeweis.

16 Eindrücke aus der Hauptstadt

Aber nicht nur in der Hauptstadt waren zahlreiche Personen am Vorabend des Nationalfeiertags in Feierlaune. So fand zum Beispiel in Rümelingen ein für Pandemiezeiten relativ großes Fest statt. 480 Personen konnten auf Sitzplätzen auf der Place Grande Duchesse Charlotte an der Veranstaltung teilnehmen.

Statt mit einem Feuerwerk wurde der Nationalfeiertag dort mit einem Laserspektakel gefeiert. Auch bei dieser Veranstaltungen galten sanitäre Regeln: Besucher mussten einen Impfnachweis beziehungsweise ein zertifiziertes negatives Testergebnis vorweisen können.

18 Rümelingen feiert

