Vor zwei Jahren: Bombendrohungen halten das Land in Atem

Fünf Wochen lang gingen im März und im April 2017 in Luxemburg konkrete und ernstzunehmende Drohanrufe ein. Nun könnte der mutmassliche Täter bald ausgeliefert werden.

Umgekippte Einkaufswagen, hastig verlassene Kassen, leer gefegte Geschäfte. Am frühen Abend des 23. März 2017 wird das Einkaufszentrum Auchan in Kirchberg zur Geisterstadt. Im benachbarten Großkino Utopolis bietet sich ein ähnliches Bild. Mitten in den Vorführungen gehen die Lichter an, die Filme werden gestoppt, die Besucher eilig nach draußen gebracht und Zugänge verriegelt.

Aus allen Himmelsrichtungen bahnen sich Polizeifahrzeuge mit schwer bewaffneten Einheiten einen Weg durch den Feierabendverkehr ...