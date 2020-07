Vor zehn Jahren: Drei Menschen in Flaxweiler erstochen

Am 6. Juli 2010 erschüttert eine Meldung das Land: In Flaxweiler werden drei Menschen getötet. Der Täter sticht 42 Mal mit einem Messer zu.

Es ist ein unscheinbares Haus in einer ruhigen Straße in einer beschaulichen Ortschaft, das heute vor zehn Jahren zum Schauplatz eines der erschütterndsten Verbrechen der vergangenen Jahre in Luxemburg wird. In der Nacht zum 6. Juli 2010 verlieren in Flaxweiler drei Menschen ihr Leben.

Dies durch die Hand eines einzigen Täters ...