Vor vier Jahren: "Ein besonders abscheuliches Verbrechen"

In der Urteilsbegründung im Prozess um die Giftmorde von Bereldingen fanden die Richter vor sechs Wochen harte Worte für den Angeklagten. Nun geht Gilles L. in Berufung.

(str) - Am letzten Julitag dieses Jahres fiel das Urteil zu einer Mordtat, die vor genau vier Jahren in Bereldingen ihren Lauf nahm. Und der Fall ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Beim Tatverdächtigen Gilles L., der nun am 31. Juli in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, handelt es sich um einen Polizisten. Die Opfer sind seine einzige Schwester und sein Schwager.

Ungewöhnlich auch: Der Beschuldigte gesteht die Tötung, bestreitet aber die Absicht ...