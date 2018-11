Vor HIV-Infektion nicht die Augen verschließen

Zwischen dem 23. und 30. November wird die HIV-Testwoche organisiert. Bei rechtzeitiger Diagnose ist für Erkrankte ein weitestgehend normales Leben möglich.

Bereits zum sechsten Mal findet in der letzten Novemberwoche die europäische HIV-Testwoche statt. In Luxemburg wird die Veranstaltung vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium organisiert. Zwischen dem 23. und 30. November kann sich jeder kostenlos und anonym auf die Immunschwächekrankheit testen lassen.

Im Großherzogtum leben etwas mehr als 1 000 Menschen mit dem HIV-Virus ...